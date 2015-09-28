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استئناف حركة الملاحة بين ميناءي «سفاجا» و«ضبا» السعودي عقب انتهاء موسم الحج

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استئناف حركة الملاحة بين ميناءي «سفاجا» و«ضبا» السعودي عقب انتهاء موسم الحج استئناف حركة الملاحة بين ميناءي «سفاجا» و«ضبا» السعودي عقب انتهاء موسم الحج

صورة أرشيفية

أكد المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر عبد الرحيم مصطفى، استئناف حركة الملاحة بين ميناءي “سفاجا” و “ضبا” السعودي عقب انتهاء موسم الحج.

وقال المتحدث الإعلامي – في تصريح اليوم الاثنين – إن ميناء “سفاجا” شهد مغادرة العبارة “القاهرة” على متنها 341 راكبا و126 سيارة و5 شاحنات، والعبارة “مسرة” وعلى متنها 159 راكبا و56 سيارة و5 شاحنات متوجهين إلى ميناء “ضبا” السعودي.

وأوضح أن ميناء الأدبية بالسويس استقبل السفينة “بورسعيد” وعلى متنها 8 آلاف و300 طن بضائع عامة قادمة من ميناء “ينبع” السعودي، كما شهد ميناء “نويبع” بجنوب سيناء وصول العبارة “برنسيسة” وعلى متنها 96 راكبا و3 سيارات، والسفينة “سينا” وعلى متنها 22 شاحنة.

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