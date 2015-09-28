قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من باحات الحرم القدسى

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنسحب من باحات الحرم القدسى بعد حصار المصلى القبلى.

وكانت قد اندلعت اشتباكات، صباح اليوم الاثنين، بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين فى باحات المسجد الأقصى استمرارا للعنف فى الأسابيع الأخيرة، الذى أثار قلقا دوليا. واقتحمت قوات خاصة وقوات من حرس الحدود والقناصة ساحات المسجد الأقصى قبل الساعة السابعة من صباح اليوم.

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