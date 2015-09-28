قوات الشرعية تقطع خط الإمداد لسد مأرب عن الحوثيين

أحكمت قوات الشرعية السيطرة على الخط الواصل بين المحورين الشمالى والغربى لسد مأرب، وتقطع خط الإمداد فى المنطقة عن الحوثيين وقوات صالح، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " الإخبارية فى خبر عاجل لها اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثى وقوات الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، نقلت كميات كبيرة من الألغام لزراعتها حول العاصمة صنعاء تحسبا لأي محاولة لتحرير العاصمة من قبل المقاومة والتحالف.

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