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اشتباكات بالأيدى بين طلاب ومدير مدرسة بطرة البلد بعد تحويلها لتجريبية

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اشتباكات بالأيدى بين طلاب ومدير مدرسة بطرة البلد بعد تحويلها لتجريبية اشتباكات بالأيدى بين طلاب ومدير مدرسة بطرة البلد بعد تحويلها لتجريبية

كتب محمود طه حسين

تعليقات (2)

1

ليس صدفة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بواسطة: خالد

بتاريخ: الإثنين، 28 سبتمبر 2015 10:16 ص

ان مايحدث من تخريب للعملية التعليمية فى من كل النواحى يتم بشكل مخطط ومستهدف وطبعا اعداء هذا الوطن كثيرون فى الداخل والخارج وهذا المخطط من اهم المخططات العاملة على ايقاف مسيرة تقدم هذا البلد وللاسف يتم تنفيذ هذا المخطط بايدى مجموعة من ابناء هذا الوطن الذين لا يرون الا مصالحهم الشخصية والذين لا امل لهم الا ملء حساباتهم فى البنوك من عرق وكد ومعاناة هذا الشعب المسكين فى منظومة تم وضعها بعناية فائقة واعتقد ان خطرها لا يقل عن خطر الارهاب فكلاهما يستهدف الامن القومى لهذا الوطن .

2

الكلام ده ماينفعشى

بواسطة: محمد غنيم

بتاريخ: الإثنين، 28 سبتمبر 2015 10:32 ص

قبل مايقر الوزير درجات السلوك لطلاب الصف الثالث الثانوى يجب عليه اولا ان يحعل المدارس جاذبة للطلبة لاطارده لها من منا لايحب ان يذهب الى المدرسة بدلا من الدروس الخصوصيه لكن لأن المدرسة لم يعد بها تدريس او على الأقل تدريس شكلى لايحفز او يجعل الطلبة فاهمين لدروسهم لذا هجرها الطلاب الى المراكز التعليمية والسناتر والدروس الخصوصيه وبناء عليه قبل القرار يجب اصلاح المدارس اولا ويجب ان يكون هناك فصول ادمية ومقاعد للطلبة بل وفصول للطلبة لأنه يوجد العديد من المارس لايوجد بها فصول كافية للطلبة

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