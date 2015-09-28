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معلمو مدرسة بأسوان يمنعون الطلاب من الدخول اعتراضا على إقالة المدير

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معلمو مدرسة بأسوان يمنعون الطلاب من الدخول اعتراضا على إقالة المدير معلمو مدرسة بأسوان يمنعون الطلاب من الدخول اعتراضا على إقالة المدير
تجمهر صباح اليوم الاثنين، مجموعة من المعلمين بمدرسة اللغات المتميزة بطريق صحارى بمدينة أسوان، أمام باب المدرسة محتجين على إقالة مدير المدرسة السابق وتعيين بديلا عنه.

ومنع المعلمون المحتجون طلاب المدرسة من الدخول وأغلقوا أبواب المدرسة، معلنين تعطل الدراسة لحين عودة المدير السابق للمدرسة.

وأكد أولياء الأمور بالمدرسة أن قرار إقالة المدير السابق جاء بسبب ميوله الإخوانية الواضحة.
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