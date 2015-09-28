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بالصور.. تكدس طلاب جامعة القاهرة على الباب الرئيسى بسبب التفتيش

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شهدت البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، تكدسا لطلاب الجامعة، بأول يوم دراسى، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية التى تتبعها شركة فالكون للتأمين والحراسة فى تفتيش الطلاب وحقائبهم من خلال البوابات الإلكترونية.

ومن جانيه، تفقد اللواء مصطفى رشوان، مدير الأمن الإدارى بجامعة القاهرة والعقيد ياسر مناع، نائب مدير الأمن الإدارى بالجامعة، البوابات الرئيسية للحرم للوقوف على سير عملية دخول الطلاب والطالبات للحرم الجامعى دون مشاكل.

واستنكر العديد من الطلاب الجدد والقدامى، ما يحدث من تكدس أمام البوابة الرئيسية للحرم، مطالبين بسرعة الانتهاء من التفتيش حتى لا يتأخرون عن المحاضرات الخاصة بهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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