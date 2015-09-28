أولياء أمور يقفزون من على سور مدرسة بالشرقية لحجز الصفوف الأولى لأبنائهم

شهدت مدرسة النصر الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بالشرقية، فى أول يوم دراسى، تجمهر أولياء الأمور منذ السادسة صباحا أمام بوابة المدرسة قبل بدء اليوم الدراسى، بغرض محاولة دخول المدرسة لحجز الصفوف الأولى لأبنائهم.

وقام الطلاب وعدد من أولياء الأمور بالقفز من على أعلى سور المدرسة لدخول المدرسة.

وقال محمد حسنى سليم مدير التعليم الابتدائى بإدارة فاقوس لليوم السابع: صباح اليوم تم الاستعانة بالشرطة لتنظيم أولياء الأمور .

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