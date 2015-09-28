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وقفة لطلاب الدبلومات أمام التعليم العالى اعتراضا على نتيجة التنسيق

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نظم العشرات من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالى بشارع قصر العينى، وذلك اعتراضا على نتيجة تنسيقهم بالعام الحالى، مطالبين بدخول كليات الهندسة بحد أدنى 90% مثل تنسيق العام السابق وليس 92.5% للعام الحالى.

وطالب الطلاب المحتجون أمام الوزارة بتحديد نسبة 85% لدخول الكليات الحكومية بدءا من 88.5%، كما تحدده الوزارة، كما يطالب الطلاب بجعل نسبة القبول المعاهد الخاصة للهندسة من 80% وزيادة نسبة القبول بكليات الهندسة 15% بدلا من 10%.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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