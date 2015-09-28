محافظ الأقصر يأمر بمعاقبة مدرس لتدخينه سيجارة داخل أحد الفصول

شدد محافظ الأقصر محمد بدر على اتباع التعليمات الخاصة بالتخلص من الرواكد الخشبية ونظافة المدرسة وعدم التدخين داخل الفصول موجها مديرة مدرسة أبو الحجاج الابتدائية بمعاقبة أحد المدرسين بعد أن لاحظه المحافظ يقوم بتدخين سيجارة داخل الفصل.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتعاون مع مديرى المدارس لإزالة القمامة المتراكمة داخل المدارس وبجوار أسوارها مشددا على ضرورة تنظيف المدارس أولاً بأول وإزالة أى قمامة وتنظيف دورات المياه.

كما وجه المحافظ بإعادة توزيع الطلاب داخل الفصول بمدرسة الشهداء الابتدائية بالعوامية نظرا لكثافة الطلاب وعدم قدرة الفصول على استيعابهم.

وأثنى المحافظ على مستوى النظافة بمدرسة الحرية الابتدائية بمدينة الأقصر بعد جولته بداخلها.

كان محافظ الأقصر قد قام بجولة على عدد من المدارس بمنطقة العوامية ووسط مدينة الأقصر، حيث تابع استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب فى أول أيام العام الدراسى.