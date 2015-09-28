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وزير التعليم العالى: الوضع الأمنى مستقر بالجامعات والاحتجاجات مرفوضة

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وزير التعليم العالى: الوضع الأمنى مستقر بالجامعات والاحتجاجات مرفوضة وزير التعليم العالى: الوضع الأمنى مستقر بالجامعات والاحتجاجات مرفوضة
قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوضع الأمنى مستقر بالجامعات، وأن الاحتجاجات الطلابية غير مقبولة وغير مقبول ممارسة أى نشاط سياسى أو حزبى داخل أسوار الجامعة.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع" على هامش ورشة العمل التى نظمتها الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، بعنوان "تخطيط وإدارة وديان العلوم والتكنولوجيا" اليوم الاثنين بمكتبة الإسكندرية، بحضور نخبة من أعضاء هيئة البحوث بمختلف المراكز البحثية، والعديد من الخبراء الدوليين فى مجال تصميم إدارة وديان العلوم والتكنولوجيا.

أضاف الشيحى: لا يوجد ما يسمى إخوان أو غيره داخل أسوار الجامعة مؤكدا على أن الجامعة مكان للتعليم.و الثقافة، وغير مسموح بالتظاهر إلا بتصريح من رئيس الجامعة وفى المكان الذى يحدده، وطالب الطلاب بعدم تعريض انفسهم لمخالفات قانونية تؤثر على مستقبلهم العلمى.

وحول استمرار التعاقد مع شركات الأمن الخاصة للجامعات أكد أن التعاقد مع شركات الأمن الخاصة يرجع إلى رئيس الجامعة والوزارة لن تلزم أى جامعة بذلك أو بشركة بعينها.

وأكد الوزير على دمج الوزارتين لن يؤثر كل منهما على الآخر، قائلا إن اليوم هو أول يوم دراسى وشاركت فى حدث هام يتعلق بالبحث العلمى، كما سأقوم بالاجتماع بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية لبحث معوقات العمل وضع حلول لها.

وشدد الوزير على ضرورة التواصل الدائم بين اعضاء هيئة التدريس الطالب غرس قيم الانتماء وحب الوطن، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لتطوير المناهج التعليمية لتنمية المهارات الابداعى للطالب ومساعدته لوضع مشروعاته الخاصة تؤهله لخلق فرصة عمل له.

وحول قضية التحويلات قال إن سيتم تكيل لجنة لمراجعة وتقييم التجارب فى السنوات السابقة ووضع معايير جديدة للتحويلات أهمها معيار التوزيع الجغرافى، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تسهيل الأمور على الطلاب وأولياء الأمور.

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