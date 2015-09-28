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انتظام العملية التعليمية بكافة الإدارات فى سوهاج

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انتظام العملية التعليمية بكافة الإدارات فى سوهاج انتظام العملية التعليمية بكافة الإدارات فى سوهاج
شهدت العملية التعليمة بمحافظة سوهاج توافدا كبيرا للتلاميذ بكافة المراحل التعليمية، حيث تم تسكين التلاميذ داخل الفصول، وتم انتظام العملية التعليمية منذ الساعات الأولى.

وعلى جانب آخر نفذت مديرية أمن سوهاج الخطة الأمنية الموضوعة لتامين المدارس والتلاميذ من لحظة وصولهم المدرسة وحتى عملية الدخول.

ومن جانبه أوضح محمود الضبع، مدير عام التعليم بسوهاج، أن إجمالى المدارس على مستوى المحافظة بكافة المراحل التعليمية بلغت 2600 مدرسة، وجملة التلاميذ 983 ألفا و263، وبلغت جملة العاملين بالمدارس 101 ألفا، وذلك داخل 11 إدارة تعليمية، وهذا طبقا لإحصائية غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

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مصر 365