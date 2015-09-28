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مدير أمن الشرقية: انتظام الدراسة وسط تعزيزات أمنية مكثفة

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مدير أمن الشرقية: انتظام الدراسة وسط تعزيزات أمنية مكثفة مدير أمن الشرقية: انتظام الدراسة وسط تعزيزات أمنية مكثفة
انتظمت الدارسة بمدارس محافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، وسط تكثيف الخدمات الأمنية بمحيط مجمعات المدارس بمختلف المدن .

وأكد اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، أنه شدد على ضرورة تواجد الدوريات الأمنية بالقرب من محيط مجمعات المدارس لضبط أى حالات للخروج على الشرعية، ووجه ضباط المرور لشن حملات مرورية مكبرة على مختلف الطرق السريعة والفرعية .

وشدد على خبراء المفرقعات بتعقيم العديد من المدارس، مضيفا أن مديرية أمن الشرقية لم تتلق أى شكاوى من مديرية التربية والتعليم بوجود أى عقبات تعطل سير العملية التعليمية فى اليوم الدراسى الأول.

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مصر 365