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تجمهر أولياء أمور مدرسة ناصر بمنيا القمح اعتراضا على نقل أبنائهم

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تجمهر أولياء أمور مدرسة ناصر بمنيا القمح اعتراضا على نقل أبنائهم تجمهر أولياء أمور مدرسة ناصر بمنيا القمح اعتراضا على نقل أبنائهم
تجمهر العشرات من أولياء أمور مدرسة ناصر التجريبية بإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية، احتجاجا على نقل الصفين الثانى والثالث الابتدائى لمدرسة أخرى، وذلك لتقليل الكثافة بالمرحليتين بالإعدادية والثانوية.

كان اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من مركز شرطة منيا القمح، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بتجمهر العشرات من أولياء الأمور مدرسة ناصر التجريبية أمام المدرسة اعتراضا على نقل التلاميذ بمدرسة أخرى، ومن جانبه انتقلت قوة من مركز شرطة منيا القمح للمدرسة للتفاوض مع الأهالى.
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