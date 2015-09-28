جولة لمحافظ الشرقية على المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية

قام الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، يرافقه محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية اليوم الاثنين، على بعض المدارس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية فى أول أيام من العام الدارسى.

بدأت جولة المحافظ بمدرسة الناصرية الابتدائية وأحمد عرابى الإعدادية وكفر الأشراف وعدد من المدارس الأخرى، وتابع المحافظ حالة الصيانة بتلك المدارس والنظافة العامة لها وانتظام العملية التعليمية.

واستقبلت اليوم 4 آلاف مدرسة، بينها 67 مدرسة جديدة، مليونا و400 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، لبدء العام الدراسى الجديد.

وقال صلاح عثمان، مستشار محافظ الشرقية لشئون التعليم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه كان تم الانتهاء من الصيانة البسيطة فى 481 مدرسة وأيضا الصيانة العاجلة فى 269 أخرى، وتوزيع 2683 معلما مساعدا من مسابقة 30 ألف معلم وهم "ألف معلم رياضيات، 91 تعليم صناعى الباقى مواد فنية موسقية ورياضية".

وأضاف "عثمان"، أنه تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات ومديرى العموم، للتبيبة بضرورة تسليم الكتب فى أول يوم دراسى، لافتا إلى أنه وصل من الوزارة 80% من كتب الخاصة بالتعليم الابتدائى، 75% للإعدادى، 70% للثانوى وما يقرب من 60% للتعليم الفنى، وتوجيههم بأن تخصص الحصة الأولى من اليوم الدراسى الأول عن "ترسيخ القيم والمبدأ المواطنة"، وتم توجيه المدراء على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الحنفيات والتأكيد على غلقها والنظافة العامة داخل وخارج المدرسة.