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بالصور..ازدحام فى موقف سيارات الفشن ببنى سويف فى أول أيام العام الدراسى

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شهد موقف السيارات المتجهة إلى مدينة بنى سويف بمدينة الفشن جنوب المحافظة تزاحما شديدا من قبل طلاب المدارس والجامعات فى أول أيام العام الدراسى الجديد، انتظاراً لوصول السيارات التى تنقلهم إلى مدينة بنى سويف.

وقال خالد عباس أحد المواطنين بالمدينة، إن مشكلة المواصلات فى الفشن هى مشكلة متكررة كل عام دراسى، نظراً لقلة عدد السيارات وتزايد الإقبال عليها من قبل طلاب الجامعات والمدارس والموظفين.

وأضاف رجب محمد طالب جامعى، أنه من المفترض أن يتم توفير أتوبيسات، للقضاء على تلك الأزمة فى ظل عدم انتظام حركة القطارت القادمة والمتجهة إلى بنى سويف.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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