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رئيس مدينة المحلة يتفقد عددا من المدارس فى بداية العام الدراسى الجديد

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تفقد اللواء ناصر طه، رئيس مركز ومدينة المحلة، عددًا من المدارس فى بداية العام الدراسى الجديد بإدارتى غرب وشرق المحلة، حيث تفقد مدرسة السادات الثانوية للبنين بإدارة شرق، ومدرسة السيدة زينب بنات، ومدرسة الدرة التجريبية للغات، ومدرستى عبد الحى خليل وطه حسين.

واكتشف رئيس المدينة أن نسبة الكتب التى وصلت للمدارس 70% ونسبة حضور طلاب الثانوية العامة للصف الثالث الثانوى بلغت 50%.

وأصدر رئيس المدينة تعليمات لإدارات المدارس بسرعة صرف الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون الارتباط بسداد المصروفات على أن يحصل كل طالب على الكتب قبل انتهاء اليوم الدراسى.

كما تفقد أعمال الصيانة والترميمات والنظافة بكل مدرسة وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد والجداول المدرسية وعدم التهاون فى تحضير الدروس والبدء فى العام الدراسى الجديد بجدية.

وقرر رئيس المدينة تشكيل لجنة متابعة من مجلس مدينة المحلة والإدارات التعليمية لمتابعة نظافة المدارس والحضور والغياب بالنسبة للمدرسين والإداريين وانتظام الدراسة فى المدارس ذات اليوم الواحد وذات الفترتين على أن يوافى بتقرير يومى يتم رفعه لمحافظ الغربية سعيد مصطفى كامل.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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