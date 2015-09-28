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جامعة بنها تتجهز للحصول على شهادة أيزو 9001

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جامعة بنها تتجهز للحصول على شهادة أيزو 9001 جامعة بنها تتجهز للحصول على شهادة أيزو 9001
أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها أن الجهاز الإدارى بالجامعة أنهى مرحلة التأهيل للمواصفة القياسية "الأيزو" حيث يستعد الجهاز الإدارى بإدارة الجامعة للحصول على شهادة أيزو 9001 إصدار 2008 الدولية فى مجال النظم الإدارية والتى تهدف لتسهيل الإجراءات الإدارية للعملية التعليمية والبحثية والطلابية مشيرا أن الجهة المانحة لهذه الشهادة هى جهة عالمية من إنجلترا.

أشار رئيس الجامعة أن مشروع "الأيزو" أحد المشروعات التنافسية التى تم طرحها من خلال وحدة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى بتكلفة 500 ألف جنيه أسهمت الجامعة فيها بـ200 ألف جنيه لتطوير أداء الجهاز الإدارى بالجامعة حيث تم التعاقد من خلال مناقصة عالمية لاختيار أحد المراكز المتخصصة فى تأهيل إدارات الجامعة على متطلبات المواصفة العالمية وتم الانتهاء من إعداد جميع الإدارات والتعاقد مع "sgs" لتقوم بإجراءات المراجعة والمنح الأمر الذى سيمثل تطورا كبيرا للجهاز الإدارى بالجامعة.

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