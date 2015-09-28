القليوبية تورد 482 قطعة جلود أضاحى لصالح مرضى فيروس سى

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إنه مع انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك، تبين أنه تم توريد 482 قطعة من جلود الأضاحى فى إطار مبادرة التبرع بجلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس سى، مشيرا أن عملية تجميع الجلود كانت تتم عن طريق مراكز الشباب والوحدات المحلية التى تقوم بتوريدها إلى مجالس المدن التابعة لها، وتتسلم إيصالات بالكمية وتعطيها لسكرتير عام المحافظة.

وقال المحافظ فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تجميع 48 قطعة جلود أضاحى من قرى مركز قليوب، وتم تسليمها إلى المتعهد وإرسال إيصالات التسليم إلى سكرتير عام محافظة القليوبية. وفى القناطر تم تجميع 75 جلد أضحية من الأهالى ومراكز الشباب والوحدات المحلية لصالح مرضى فيروس "C "، وعلل رئيس مدينة القناطر قلة التوريد بأن المبادرة تم الإعلان عنها فى وقت متأخر، وهو ما أدى إلى قلة الدعاية التى كانت عن طريق الإنترنت وخطبة العيد والجمعة، ولم تكن هناك فترة طويلة للإعلان فى الراديو أو التليفزيون والصحف.

وفى الخانكة تم تجميع 20 جلد أضحية، وعللت نجوى العشيرى قلة العدد إلى طبيعية ا لأهالى هناك التى تجعلهم يعطون جلدود الأضاحى لصالح جمعيات كفالة اليتيم والجمعيات الأهلية دون مجلس المدينة.

>وفى مدينة شبرا الخيمة تم تجميع 64 جلد أضحية، وقال المهندس مصطفى عباس رئيس مجلس مدينة بنها، أنه تم تجميع 272 جلد أضحية على مستوى المدينة والقرى التابعة لها، منوها أن المدينة شهدت كثيرا من التجاوب المقارنة بالمدن والمراكز الأخرى.

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