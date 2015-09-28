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بالصور.. وزير الخارجية يلتقي «عقيلة صالح» رئيس مجلس النواب الليبي

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وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي

ـــالتقى سامح شكري وزير الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حيث تناول اللقاء تقييم مسار الحوار الوطني الليبي والعقبات التي تعترى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والخطوات المطلوب اتخاذها من جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إنهاء الصراع الدائر في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بالدعم الدولي وتتمكن من محاربة الإرهاب المتفشي فى البلاد.

ومن جانبه، صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان الوزير سامح شكري أكد خلال اللقاء على أن استقرار ليبيا وسلامتها جزء لا يتجزأ من استقرار ، وان ليبيا تمر بمرحلة فاصلة من تاريخها تتطلب إعلاء جميع الأطراف المصلحة العليا للبلاد، مشيرا الى الأهمية القصوى للتعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بمن ارتضى المشاركة الإيجابية فى الحوار وتجنب وضع العراقيل تلو الأخرى.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي أكد لوزير الخارجية على التزام مجلس النواب بالانخراط فى الحوار من جديد، الا انه ينبغي أن يكون مفهوما أن الطرف الأخر هو الذي رفض التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى فى شهر يوليو الماضي ، وها هو يختلق المزيد من العراقيل اليوم من خلال ادخال تعديلات على النص الذي تم الاتفاق عليه. وأكد عقيلة على الأهمية القصوى لمصر باعتبارها الطرف الاقليمى الرئيسي الذي يدعم ليبيا ومطالبها المشروعة على المسرحين الاقليمى والدولي.

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي

 

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