مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث تصادم في أسيوط

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 4 أخرين، منهم حالات خطيرة في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز الغنايم بأسيوط .

وكان اللواء عبد الباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات مركز الغنايم، والذي يُفيد بـوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة الغنايم، ووقوع ضحايا ومُصابين .

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف، وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع المدعو “عثمان محمد عبدالله”، 35عامًا، و”حسام محمود محمد”، 37عامًا، والمقيمين بالغنايم غرب، وإصابة كل من :”رندا أحمد محمد إسماعيل”، 28عامًا، بنزيف حاد بالمخ،و” محمود محمد عبدالله”، 35عامًا، و”جومانة حسن محمود”،3 سنوات، والطفل “محمود حسن محمود”،والبالغ من العمر عام واحد.

وتم نقل الجثث، والمُصابين لمستشفى الغنايم المركزي، وجاري تحرير محضر بالواقعة.