إزالة 40 حالة إشغال وتعديات للباعة الجائلين في الغردقة

نفذت شرطة المرافق بمديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملةٍ مُكبرة لإزالة المُخالفات والتعديات، التي بدون ترخيص بالسوق التجاري الرئيسي بمدينة الغردقة، وذلك بمُشاركة أحد تشكيلات الأمن المركزي، حيث تم إزالة 40 من الإشغالات، والباعة الجائلين حول منطقة سوق الخضار بالدهار في الغردقة.

> وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء عادل التونسي، مدير أمن البحر الأحمر، وقادها العقيد عادل حفني، مدير إدارة شرطة المرافق، واللواء إيهاب رأفت رئيس حي شمال الغردقة، عن إزالة 40 حالة إشغال فوري بالمنطقة حول سوق الخضار، وشركة بيع المصنوعات، وشارع المصالح الحكومية، وإعادة فتح الشوارع المُغلقة.

> كما قامت الحملة، بإزالة جميع الإشغالات، والباعة الجائلين حول سور مدرسة الغردقة الثانوية بنات، ومدرسة الملحقة، ومدرسة محمد الطيب.