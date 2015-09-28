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التنويم المغناطيسى الحل السحرى للتخلص من الآلام الحادة

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التنويم المغناطيسى الحل السحرى للتخلص من الآلام الحادة التنويم المغناطيسى الحل السحرى للتخلص من الآلام الحادة
أكد الدكتور بتريك بيليه، رئيس المؤتمر الفرنكفونى للتنويم المغناطيسى وعلاجاته، أن التنويم المغناطيسى الطبى هو علم يدرس فى كلية الطب بفرنسا منذ عام 2001، وهو مساعد فعال لبعض الأطباء فى بعض العمليات الحادة والاضطرابات المزمنة.

جاء ذلك أمام المؤتمر العالمى العشرين للتنويم المغناطيسى الذى عقد مؤخرا فى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح الطبيب الفرنسى الدور الذى يلعبه التنويم المغناطيسى فى تخفيف الألم وخفض جرعات العقاقير الطبية، حيث إنه يؤثر على عدة مناطق فى المخ، والذى تم تحديدها بالأشعة على المخ؛ مما يساعد فى تقليل الألم لمنطقة أخرى من الجسم وتخفيض تشابك الأعصاب المسئولة عن الإحساس بالألم.

وقد أثبتت فاعلية العلاج فى حالات الحروق وعمليات الوضع والسرطان، وتعطى نتائج فعالة فى بعض الآلام والعلاجات التقليدية مثل الصداع النصفى وآلام الظهر والآلام الروماتيزمية وآلام البطن.

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