القومى لصحة المرأة ينظم مؤتمره الأول احتفالا بالتوعية ضد سرطان الثدى

ينظم البرنامج القومى لصحة المرأة مؤتمرة الأول فى الفترة من 15 : 16 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور عماد الدين راضى.

وقالت الدكتورة نجلاء عبد الرازق مدير البرنامج القومى لصحة المرأة أستاذ الأشعة التداخلية بطب قصر العينى، إن المؤتمر يأتى فى إطار احتفالات أكتوبر بالشهر العالمى للتوعية ضد مرض سرطان الثدى، وضمن خطة وزارة الصحة للاهتمام بالتوعية ومكافحة سرطان الثدى، والذى يعتبر أهم سرطان يصيب السيدات فى مصر وثانى أهم سبب للوفاة.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، إلى أن المؤتمر تدعمه المؤسسة الوردية وهى مؤسسة غير هادفة للربح كأول نشاط لها، موضحة أن المؤتمر يستضيف خبراء سرطان الثدى وصحة المرأة فى مصر والعالم العربى وكذلك خبراء من أمريكا وأوروبا.

وأكدت مدير البرنامج القومى لصحة المرأة، أن المؤتمر يناقش فى جلساته وضع مصر والعالم العربى فى مجال الاكتشاف المبكر ومناقشه التحديات وكيفية خلق الفرص لتوفير الدعم المالى لهذا النوع من المشروعات لضمان وصول خدمة الكشف المبكر مجانا لسيدات مصر، وأيضا مناقشة استراتيجية الاكتشاف المبكر وأثره على المحافظة على حياة السيدات وأحدث الطرق فى الكشف المبكر ودور العوامل الجينية والوراثية كأسباب رئيسية للإصابة بسرطان الثدى كما سيناقش دور الإعلام فى رفع مستوى التوعية لدى السيدات عن خطر الإصابة بسرطان الثدى وكيفية الاكتشاف المبكر وأثر ذلك على ارتفاع نسبة الشفاء الكامل إلى 98% فى حال الاكتشاف المبكر .

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد ثلاث ورش عمل لتدريب الأطباء على الماموجرام والموجات الصوتية والرنين المغناطيسى للثدى وأيضا ورشة عمل لفنيى أشعة الماموجرام.