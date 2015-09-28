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الأطعمة المقلية تعرضك للإصابة بالسرطان.. 7 نصائح تحميك من أضرارها

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الأطعمة المقلية تعرضك للإصابة بالسرطان.. 7 نصائح تحميك من أضرارها الأطعمة المقلية تعرضك للإصابة بالسرطان.. 7 نصائح تحميك من أضرارها
تتسبب بعض الأطعمة التى يقبل الناس على تناولها فى الإصابة ببعض الأمراض ومنها أمراض خطيرة، ومن أكثر الأطعمة التى يتردد أنها تسبب الإصابة بالسرطان، المحروقة "المشوية" والأطعمة السريعة والمقلية، فما حقيقة هذه المعلومات؟.

فى هذا السياق، أشار الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإنسان البدائى كان يتناول طعامه بدون طهى، وعند اكتشافه للنار تذوق الطعام بشكل مختلف، وبدأ من هنا الاعتماد على النار فى تسوية الطعام.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن تناول الإنسان للأطعمة المحروقة يساعد على تنشيط الخلايا السرطانية فى الجسم، ويتسبب فى إصابة الإنسان بمرض السرطان، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات وأضاف أن الأطعمة السريعة والمقلية أيضا تتسبب فى إصابة الإنسان بالسرطان.

ويقدم استشارى السمنة و النحافة، بعض النصائح لتقليل المخاطر الصحية المترتبة على تناول الأطعمة المسببة للسرطان، ومنها:

1- تجنب تعرض الغذاء عند الطهى لدرجة حرارة عالية.
>2- عدم تناول الأطعمة المحروقة.
>3- عدم تناول الأطعمة المحمرة ذات اللون الداكن.
>4- تجنب الأطعمة السريعة.
>5- عدم استخدام زيت القلى أكثر من مرة.
>6- عدم تقطيع الأغذية لشرائح رقيقة عند تحميرها أو طهيها.
>7- ينصح بالتنوع فى الأغذية و عدم الاعتماد على نوع واحد، و ذلك للاستفادة من العناصر الغذائية الفعالة و المفيدة.
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مصر 365