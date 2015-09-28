العربي ووزير خارجية روسيا يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

عقد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في جلسة محادثات في نيويورك مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي تركزت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، وذلك في ظل التصعيد الخطير في مواقف الحكومة الإسرائيلية وتماديها في عمليات الاستيطان والهجمات والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية.

وأفاد بيان صادر عن الأمانه العامة للجامعة اليوم الاثنين أن الجانبين تبادلا خلال الجلسة وجهات النظر حول الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري الموسع للجنة الرباعية الدولية والمقرر عقده بعد غد ” الأربعاء ” في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، والذي سيشارك فيه للمرة الأولي الجانب العربي ممثلا في وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ، والمملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية ، والمملكة المغربية ، والأمين العام للجامعة العربية.

كما أشارت البيان الى أن المحادثات تطرقت أيضا الى مستجدات الأوضاع في سوريا ، حيث عرض لافروف موقف بلاده من الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابي ، وما تقدمه من مساعدات لحكومتي كل من سوريا والعراق لدحر الاٍرهاب والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

أ ش أ