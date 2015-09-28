«البيئة»: السيطرة على حالات حرق قش الأرز خلال أيام العيد

أكدت الدكتورة كوثر حفنى رئيس الإدارة المركزية للكوارث بوزارة البيئة، انه تم السيطرة على معظم حالات حريق قش الأرز التى تمت خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت حفنى، إن البعض كان يعتقد أن الوزارة إجازة ولن توجد رقابة خلال أيام العيد ولكن على العكس كنا نعمل على مدار 24 ساعة وتم الغاء الإجازات .

وأضافت، أن أول أيام العيد كان لا يوجد حالات حرق قش الأرز ، أما باقى أيام العيد فكان يوجد حالات حرق كثيرة ، وتم السيطرة على تلك الحرائق عن طريق الأقمار الصناعية وأجهزة التتبع ” جى بى اس” التى كانت ترصد أماكن الحرق ثم يتم الدفع بفرق ومجموعات العمل المشكلة لهذا الغرض ، وأشارت الى انه تم تحرير المحاضر ضد المخالفين ومن يقوم بحرق قش الأرز.

وكانت الإدارة المركزية للكوارث بوزارة البيئة قد قامت بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى اى بلاغات عن حرق قش الأرز فى إطار السيطرة على السحابة السوداء او اية بلاغات متعلقة بحدوث تلوث زيتى فى نهر النيل او البحر وتم ربطها بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات وغرف عمليات الفروع الإقليمية وغرف عمليات مجلس الوزراء .

أ ش أ