بيئة أبوظبي: 18 سنة شرطاً لرخصة الصيد الترفيهي

حددت هيئة البيئة في أبوظبي عمر 18 سنة فما فوق أحد أهم شروط الحصول على رخصة الصيد الترفيهي في الإمارة والتي تتيح لصاحبها ممارسة هواية الصيد الترفيهي وفقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بالصيد الترفيهي وجميع معداته وأوقاته وأماكنه بحيث يمنع استخدام القوارب المرخصة للصيد التجاري.

وأصدرت الهيئة أخيراً دليلاً إرشادياً لهواة الصيد الترفيهي يتم توزيعه على المتعاملين مع الهيئة وفي المعارض التي تشارك بها يوفر إرشادات ومعلومات مهمة حول كيفية الحصول على رخصة الصيد الترفيهي، إضافة إلى المواسم التي يسمح بها بالصيد الترفيهي وأنواع الأسماك التي يسمح باصطيادها والمعدات المسموحة والممنوعة.

وأكدت الهيئة أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار استراتيجيات الهيئة في الحد من استنزاف الثروة السمكية والعمل على استدامة الأنواع ومنع صيد بعض الأنواع ومنها سمك القرش الذي يتعرض لخطر الانقراض. ووفقاً للدليل فإنه يمنع صيد الأسماك في مواسم التكاثر، حيث يجب تجنب الصيد الترفيهي في شهري أبريل ومايو وهما شهرا التكاثر مراعاة لاستدامة المخزون السمكي حتى تتاح الفرصة بالتكاثر باستدامة وفيما عدا ذلك فإنه يسمح بالصيد على مدار العام وبأعداد محددة.

ويشدد الدليل على أنه يجب تجنب الصيد المفرط للأسماك النادرة والصغيرة خاصة التي لم تتكاثر بعد ويسمح بصيد أنواع الأسماك الموجودة بكثرة ضمن الحجم المسموح.

ويوضح الدليل أن أسماك الهامور تعد أكثر الأنواع اصطياداً بشكل مفرط لذلك يجب تجنب صيدها في موسم التكاثر في شهري أبريل ومايو إضافة إلى أسماك الشعري والفرش والكنعد والزريدي واليماه وصافي عربي وضلع وقابط وشعري اشخيلي وكوفر التي يتم اصطيادها بكثرة لذلك يجب تجنب صيدها في مواسم التكاثر.

معدلات مقترحة

كما يوضح الدليل معدل الصيد المقترح للأنواع السابقة خلال أيام السنة ما عدا أشهر التكاثر الذي يمنع فيها الصيد بحيث تم تحديد حجم وكمية كل نوع بهدف عدم الافراط في الصيد واستدامة هذه الأنواع.

ووضعت اللائحة عدداً من الأنواع التي يسمح بصيدها من قبل أصحاب الصيد الترفيهي ولكن بمعدلات محدودة أيضاً منها: كفدار وجد وبسار ودردمان وعقلاه وفسكر (بنت النوخذا).

ممنوعات ومحظورات

ويشدد الدليل على أنه يحظر اصطياد سمك القرش للهواة بأمر من وزارة البيئة والمياه لأن أنواعاً كثيرة منها مهددة بالانقراض وهي تلعب دوراً مهماً في النظام البيئي منها أسماك السوس وأسماك قرش الاشقر وأسماك قرش العنابي وأسماك الساحل .

كما تضم قائمة الأسماك التي يمنع صيدها من قبل الهواة الأسماك المهددة بالانقراض بشكل حرج منها أسماك قرش أبو المطرقة وأسماك قرش أبو المنشار.

وتسمح رخصة الصيد الترفيهي بممارسة الرياضة الشاطئية القائمة على الصيد باستخدام الخيوط اليدوية وصنارة الصيد لأغراض ترفيهية وللاستهلاك الشخصي فقط، وهي لا تسمح باستخدام الأسماك التي يتم اصطيادها لأغراض تجارية.

ووفقاً للدليل فإن رخصة الصيد الترفيهي تنقسم إلى نوعين أولهما ترخيص صيد لمدة أسبوع والثاني ترخيص صيد لمدة عام.

ويؤكد الدليل أن استخدام أدوات الصيد الصحيحة يمكن من المساهمة بشكل كبير في تحقيق الصيد المستدام الذي تحرص الدولة على تحقيقه، حيث إن نتائج استخدام الأدوات المحظورة تؤدي حتماً إلى إحداث ضرر كبير في بيئة المياه المحلية وأعداد الأنواع السمكية فيها.

مسموحات ورخص

وبينت هيئة البيئة أنه يمكن ممارسة الصيد الترفيهي حصراً ضمن المناطق المسموحة والمحددة جغرافياً والمرخصة من قبل السلطة المختصة لدواعي السلامة والأمن، أما المناطق التي لا يسمح فيها الصيد فهي المناطق التي توجد فيها لافتات «ممنوع الصيد»، المياه الساحلية المحمية، المناطق العسكرية، مناطق المنشآت البترولية، على الجسور، الطرق السريعة والمناطق غير الآمنة.

ترفيه

يمكن ممارسة الصيد الترفيهي حصراً ضمن المناطق المسموحة والمحددة جغرافيا والمرخّصة من قبل السلطة المختصة لدواعي السلامة والأمن.

وأوضحت الهيئة أن الاستمرار بممارسة الصيد دون التقيد بالقوانين واللوائح يهدّد بقاء بعض الأنواع السمكية في مياهنا، بحيث لا يمنحها فرصة التكاثر ضمن مستويات مستدامة.