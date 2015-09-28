سائق يتحول إلى ممرض وينقذ حياة مصابين في حادث بعجمان

نبل مشاعرهم وحماستهم المتقدة تتوج مهامهم في كل مرة تشتد فيها المحن وتتعقد الأمور، فهم مستعدون دائماً للتضحية وتقديم المساعدة لإنقاذ الأرواح وتفادي الخسائر، بكل الإمكانيات المتاحة؛ وهو تأكيد بنفس الوقت على تبادل الأدوار والمسؤولية بين أعضاء الفريق الواحد، حيث تمكن سائق سيارة الإسعاف خليفة المرزوقي بمساندة زميله المسعف منير سليمان من إنقاذ حياة المصابين في أحد الحوادث المرورية في عجمان.

حساسية الموقف وإنقاذ حياة المصابين فرضت على المرزوقي أن يقدم يد العون لزميله سليمان، فهب من وراء مقود سيارة الإسعاف إلى تقديم المساندة الطبية، وتقاسم مهام الإسعاف ليمسك فوراً بالأدوات الطبية ويقيس العلامات الحيوية كالنبض، الضغط، درجة الحرارة، التنفس، كما تمكن من وقف النزيف بصورة سريعة، وتأكد أيضاً من سلامة العظام المتهشمة وتجبيرها. وما إن اطمأن إلى حالة المصابين وأن خطر الموت زال؟ عاد المرزوقي ليتولى نقل المصابين إلى المستشفى بأسرع وقت ممكن تفادياً لحدوث مضاعفات أخرى.

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