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بالفيديو.. وولف بيرلتزر مذيع CNN يكشف لليوم السابع تفاصيل لقائه بالسيسى

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بالفيديو.. وولف بيرلتزر مذيع CNN يكشف لليوم السابع تفاصيل لقائه بالسيسى بالفيديو.. وولف بيرلتزر مذيع CNN يكشف لليوم السابع تفاصيل لقائه بالسيسى

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قال وولف بيرلتزر المذيع الشهير بشبكة سى أن أن الأمريكية، إن حواره مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك تناول كل الأمور العامة ومكافحة الإرهاب، وماذا يحدث فى الإقليم، فضلا عن العلاقات المصرية الأمريكية.

وأعرب "وولف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن تمنياته بأن يستمع كل المشاهدين فى الولايات المتحدة وحول كل العالم لرؤية الرئيس السيسى ويقدروها، وقال "أعتقد أن ذلك سيحدث".

وأشار "ولوف" إلى أن الحوار سيذاع على الشبكة فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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مصر 365

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