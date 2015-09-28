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وزير التعليم: تفعيل حصص التقوية والمجموعات الدراسية

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وزير التعليم: تفعيل حصص التقوية والمجموعات الدراسية وزير التعليم: تفعيل حصص التقوية والمجموعات الدراسية
قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه متفائل بأن يكون العام الدراسى عاما قويا من خلال عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال زيارته لمدرسة قليوب الثانوية الفنية بنات، أن جميع المدارس التى بدأت فيها الدراسة مؤمنة وبها من الوسائل ما يضمن سلامة الطلاب، قائلا: "سيكون عاما دراسيا قويا أيضا من خلال تفعيل حصص التقوية والمجموعات الدراسية"، على أن يتم اختيار أفضل العناصر من المعلمين مع منح مكافآت للمتفوقين.

وتجول الوزير فى بعض ورش المدرسة ووجه سؤالا للطالبات "هل أنتم تستخدمون الأدوات المتاحة فى تلك الورش؟".

وفى السياق ذاته طلبت إحدى الموظفات الإداريات فى المدرسة من الوزير تحسين وضعهم المالى أسوة بالمعلمين، حيث رد الوزير "إحنا دلوقتى عايزين نبدأ عام دراسى قوى ويستقر وبعد كده هنبحث جميع المشكلات الخاصة بالعاملين".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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