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"مصر للطيران" تسير اليوم 16 رحلة لعودة 4500 من حجاج القرعة

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"مصر للطيران" تسير اليوم 16 رحلة لعودة 4500 من حجاج القرعة "مصر للطيران" تسير اليوم 16 رحلة لعودة 4500 من حجاج القرعة
قال شريف فتحى، رئيس الشركة القابضة لـ" للطيران"، إن الشركة سوف تكثف رحلاتها بداية من اليوم الاثنين 28 سبتمبر وحتى نهاية الموسم من مطارى جدة والمدينة المنورة، مستخدمة الطرازات العريضة فى أسطول الشركة التى تستوعب أكثر من 300 راكب لعودة الحجاج المسافرين على "مصر للطيران"، سواء من المصريين أو الأفارقة أو الحجاج الترانزيت من مختلف أنحاء العالم فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف فتحى أنه من المقرر أن تسير الشركة غدا 16 رحلة من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى مطارات القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية وشرم الشيخ، لعودة 4500 حاج من حجاج قرعة محافظات الإسكندرية والبحيرة وحجاج ترانزيت من تورونتو ونيويورك وأبوجا وميلانو وأمستردام وباريس، بالإضافة إلى عدد من حجاج شركات السياحة ومن بينها الكرنك بمصر للطيران وبعثة وزارة العدل.

فى نفس السياق، قال الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه من المقرر أن تبدأ رحلات عودة حجاج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لمحافظات الجيزة والقاهرة والمنوفية من مطار جدة اعتبارا من غد الثلاثاء مع عدد من الرحلات لحجاج الترانزيت المتجهين إلى لاجوس وتونس ولندن ومانشستر وبروكسل وأمستردام وكانو وجوهانسبرج ودار السلام، بالإضافة إلى رحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة ومطار برج العرب.


>مطار القاهرة يستقبل الحجاج العاديين اليوم..وتشغيل 16 رحلة لنقل 3250 حاجا

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مصر 365

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