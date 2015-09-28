بالصور.. وزير التعليم يتفقد مدارس قليوب ويحذر من استخدام العقاب المدنى

تفقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية و ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام لمحافظة القليوبية عددا من مدارس قليوب صباح اليوم، منها مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات وقليوب الإعدادية المشتركة .

وأكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة الالتزام التام بكافة مفردات العملية التعليمية، لافتا إلى أنه سيتم متابعة التزام المدارس بتنفيذ أحكام القرار الوزارى رقم (179) لسنة 2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسى، مع حظر استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب، وحسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم، وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

وأضاف أنه تم التأكيد على العمل على تهيئة مناخ صحى وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، من حيث توفير الاحتياجات اللازمة لحسن سير العملية التعليمية، حتى تعينهم على أداء رسالتهم السامية. وتشجيع وتحفيز المتميزين من المعلمين والإداريين على مستوى الإدارات التعليمية

> معلنا عودة مسابقات أوائل الطلبة بجميع المدارس والمراحل التعليمية المختلفة، وضرورة التنبية على كافة مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة توفير المناخ الجيد والآمن للطلاب خلال العام الدراسى الجديد، محذرا من الحديث أو التطرق إلى أية قضايا خلافية (سياسية أو حزبية) داخل المدارس حرصًا على عدم إقحام الطلاب فى الصراعات السياسية والحزبية.

كما حذر الوزير من استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية والانتخابية أو الشعارات الدينية أو الشعارات الرياضية، مؤكدا على ضرورة إزالتها على الفور وكتابة عبارات تحث على المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة و ضرورة غرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم المصرى، والنشيد الوطنى أثناء طابور الصباح.

من جانبها طالبت ألفت فرغلى وكيل وزارة التعليم بالمحافظة مديرى المدارس والمعلمين بالالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى وتوزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات وإعداد جداول الحصص وتوزيع المهام وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس.

وأضافت أنه تم إعداد خطط للمتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات والمديريات داخل المدارس، للتأكد من انتظام العمل بالمدارس وتنفيذ خطة توزيع المنهج. والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فسيتم اتباع نظام التسجيل الإلكترونى مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك.

وتابعت ألفت فرغلى، أنه تم التنبيه بحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومتابعة التعليمات الأمنية، واشتراطات الصحة والسلامة والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالمحافظة لوضع خطط تأمين المدارس والمبانى التعليمية فى مختلف الإدارات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الدراسة، وتحقيقا لاستقرار للعملية التعليمية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بذلك حفاظًا على سلامة طلاب المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.



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