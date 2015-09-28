10 إصابات فى مواجهات المسجد الأقصى بينهم حالة حرجة

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مراسلها بإصابة 10 فلسطينيين فى مواجهات المسجد الأقصى بينهم حالة حرجة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى اقتحم الحرم المقدس فجر اليوم، وقام بإطلاق القنابل الحارقة والصوتية على المرابطين والمصلين داخله، الأمر الذى نتج عنه حريق فى محتوياته وحرق الكثير من النوافذ الأثرية، كما أصيب بعض الفلسطينيين بحالات اختناق شديدة بعد محاصرتهم من قبل الاحتلال ومنعهم من الخروج أو دخول الإسعافات لهم.

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بالصور.. قوات الاحتلال تعتلى المصلى القبلى بـ"الأقصى" وتلقى القنابل الحارقة

- قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم باحة المسجد الأقصى

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