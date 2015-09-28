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تزامنا مع بدء العام الدراسى.. زحامات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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تزامنا مع بدء العام الدراسى.. زحامات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة تزامنا مع بدء العام الدراسى.. زحامات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
شهدت بعض الطرق الرئيسية والمحاور وميادين القاهرة والجيزة حالة من الزحام المرورى، وسط تواجد أمنى لرجال المرور بكافة الطرق، للعمل على سحب الكثافات المرورية، وذلك بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس فى أول يوم للعام الدراسى الجديد.

وشهد كوبرى أكتوبر من ميدان التحرير إلى مدينة نصر زحاما مروريا وتكدس السيارات، كما ازدحم طريق صلاح سالم من المطار إلى كوبرى أكتوبر والعكس، كما شهد كوبرى 15 مايو فى الاتجاه إلى وسط البلد تكدسا مروريا وشهد شارع الهرم وفيصل زحامات مرورية.

وأيضا شهد طريق الكورنيش من ميدان المؤسسة وحتى ميدان عبد المنعم رياض زحاما مروريا، كما تكدست السيارات بميدان التحرير.

وأكد مصدر بالإدارة العامة للمرور أن رجال المرور بالقاهرة والجيزة يعملون على سحب أى زحامات مرورية والتفتيش على رخص السيارات المنتهية والدراجات النارية.

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