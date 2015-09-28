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طالبات ثانوى بقليوب يعترضن موكب وزير التعليم اعتراضا على التنسيق

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طالبات ثانوى بقليوب يعترضن موكب وزير التعليم اعتراضا على التنسيق طالبات ثانوى بقليوب يعترضن موكب وزير التعليم اعتراضا على التنسيق
تجمهر عدد من طالبات مدرسة قليوب الثانوية للبنات وأولياء أمورهن صباح اليوم، فى أول أيام العام الدراسى الجديد، أمام المدرسة، معترضات موكب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، اعتراضا على ارتفاع درجات تنسيق الثانوية.

فيما خرج الوزير من سيارته للاستماع للطالبات وأولياء أمورهن وتدخلت قوات الأمن لإبعاد الطالبات وأولياء أمورهن عن موكب الوزير وغادر الوزير المدرسة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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