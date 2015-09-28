إصابة 12 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

أصيب اثنى عشر فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، وجميع الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصعبها كان بالوجه لأحد الشبان، وتم علاجه.

وندد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني باقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، والعدوان العسكري على المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين فيما يسمى بـ”عيد العرش”.

وقال شهود عيان” إن قوات الاحتلال طردت المواطنين الممنوعين من دخول الأقصى من باب السلسلة حيث يخرج المستوطنون بعد انتهاء اقتحاماتهم، وأجبرتهم على التواجد في باب المجلس بالقدس القديمة، كما اعتدت قوات الاحتلال على طواقم الإسعاف والصحفيين هناك”.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمعتكفين داخل المصلى القبلي حيث تطلق وابلا من الرصاص، والقنابل، وتسببت باندلاع حريق عند مدخل المصلى القبلي أخمدته طواقم الإسعاف في وقت استخدمت لأول مرة مدرعة صغيرة للاحتماء فيها، وفتحت أحد نوافذ المصلى القبلي بحفار صغير.

يذكر أن هذا الاقتحام العسكري يتزامن مع ذكرى هبة القدس والأقصى الـ15 في اليوم الذي اقتحم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون المسجد العام 2000، والذي نتج عنه الانتفاضة الثانية.

وما زال الأقصى يخضع لحصار عسكري مشدد وسط اقتحامات متتالية من مجموعات صغيرة من المستوطنين، ووسط توتر شديد يسود محيط بواباته الرئيسية، والبلدة القديمة بشكل عام.

أ ش أ