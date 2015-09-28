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طائرات التحالف العربى تقصف دار الرئاسة اليمنية

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طائرات التحالف العربى تقصف دار الرئاسة اليمنية طائرات التحالف العربى تقصف دار الرئاسة اليمنية
قصفت طائرات دول التحالف العربى فى الساعات الأولى من اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

فقد استهدفت الطائرات دار الرئاسة ومعسكر اللواء الثالث حماية رئاسية المتمركز داخل مجمع دار الرئاسة ومعسكر جبل النهدين المطل على الدار فى شارع السبعين.

كانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس معسكر الحفا للحرس الجمهورى بجبل نقم شرق صنعاء ومعسكر الشرطة العسكرية شمال العاصمة .
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