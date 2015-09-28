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يعالون: إسرائيل لن تمر مرور الكرام على سقوط قذيفيتن من سوريا داخل إسرائيل

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يعالون: إسرائيل لن تمر مرور الكرام على سقوط قذيفيتن من سوريا داخل إسرائيل يعالون: إسرائيل لن تمر مرور الكرام على سقوط قذيفيتن من سوريا داخل إسرائيل
قال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون إن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على سقوط قذيفتين داخل اسرائيل فى اليومين الماضيين نتيجة قيام الجيش السورى باطلاق النار خلال المعارك الدائرة فى سوريا.

ونقل راديو ( صوت إسرائيل) اليوم الاثنين عن يعالون قوله إن "سقوط القذيفتين يعد خرقا لسيادة الإسرائيلية وتجاوزا لخط أحمر" ، معتبرا أن النظام السورى مسئول عما يجرى فى أراضيه وأن إسرائيل ستعمل على منع كل محاولة للمساس بأمن مواطنيها.

كان الجيش الإسرائيلى قد أعلن أن مدفعيته قد قصفت الليلة الماضية موقعين للجيش السورى فى وسط الشطر السورى من هضبة الجولان ، ردا على سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضى السورية فى منطقة خالية بشمال الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار.

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