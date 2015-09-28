بالصور.. عشرات المستوطنين يرتعون بالحرم القدسى وسط حماية أمنية مشددة
وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التى اقتحمت المسجد الأقصى صباح اليوم يرتع المستوطنون اليهود داخل باحات الحرم القدسى بحماية أمنية مكثفة، ومازال الفلسطينيون محاصرين من قبل الاحتلال داخل المصلى القبلى وممنوعين من ممارسة شعائرهم منذ فجر اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى اقتحم الحرم المقدس فجر اليوم وقام بإطلاق القنابل الحارقة والصوتية على المرابطين والمصلين داخله الأمر الذى نتج عنه حريق فى محتوياته وحرق الكثير من النوافذ الأثرية كما أصيب بعض الفلسطينيين بحالات اختناق شديدة بعد محاصرتهم من قبل الاحتلال ومنعهم من الخروج أو دخول الإسعافات لهم.
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