قوات الإحتلال الإسرائيلية تعتلى أسطح المسجد الأقصى

اندلعت اشتباكات، صباح اليوم الإثنين، بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين فى باحات المسجد الأقصى استمرارا للعنف فى الأسابيع الأخيرة الذى أثار قلقا دوليا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستسمح اليوم فقط لمن هم فوق الخمسين عامًا من الفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى.
وأقتحمت قوات خاصة وقوات من حرس الحدود والقناصة ساحات المسجد الاقصى قبل الساعة السابعة من صباح اليوم" ، و قام عدد من جنود الأحتلال من الصعود فوق سطح المسجد الأٌقصى .
و اعتلت قوات من الشرطة الإسرائيلية اسطح المسجد القبلى إضافة إلى تواجد أعداد اخرى فى ساحات المسجد الأقصى.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستسمح اليوم فقط لمن هم فوق الخمسين عامًا من الفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى.
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