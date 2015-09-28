وكيل وزارة تعليم القليوبية: 25% من كتب التعليم الفنى لم تصل حتى الآن

أكدت ألفت عبد الرحيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن ما يقرب من 25% من كتب التعليم الفنى لم تصل إلى المدارس حتى الآن، مؤكدة أن سبب التأخير هو خضوعها للتطوير من قبل مركز المناهج التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم مدرسة قليوب الثانوية الفنية بصحبة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.

ووجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى الطالبات فى المدرسة قائلا لهن "عايزين نبدأ عام دراسى قوى وكل عام وأنتم بخير"، موضحا لهن أن أعمال الصيانة أيضا تستمر بشكل كبيرا.

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