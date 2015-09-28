انطلاق العام الدراسى الجديد بشمال سيناء باستثناء مركزى الشيخ زويد ورفح

انطلقت بشمال سيناء صباح اليوم فعاليات العام الدراسى الجديد باستثناء مدارس منطقتى الشيخ زويد ورفح والتى قرر اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تأجيل الدراسة بها حتى يوم 1 أكتوبر القادم لحين انتهاء أعمال الصيانة بحسب بيان أصدرته محافظة شمال سيناء.

وتفقد اللواء عبد الفتاح حرحور عدة مدارس بالعريش واطمأن على سير العملية التعليمية بها رافقه خلال جولته حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء إن إجمالى عدد طلبة المدارس المقيدين هذا العام 105.598 ألف طالب وطالبة موزعين على 3668 فصلا دراسيا فى 574 مدرسة بينها 59 مدرسة رياض أطفال، و257 مدرسة تعليم ابتدائى، و147 مدرسة تعليم إعدادى، و24 مدرسة تعليم فنى، و26 مدرسة تعليم ثانوى عام، و23 مدرسة تربية خاصة.

وأضافت أن إجمالى عدد المدرسين بهذه المدارس هذا العام وصل إلى 8.680 مدرس، وسيرت مديرية التربية والتعليم أتوبيسات لنقل المعلمين من العريش إلى مدارس وسط سيناء، وقال "نصرالله محمد نصرالله"، رئيس مركز ومدينة نخل فى تصريحات "لليوم السابع"، إن عدد المدارس 33 مدرسة وانتظمت بها الدراسة.

وقال محمد بحيرى مدير إدارة الحسنة التعليمية بوسط سيناء، إن عدد المدارس بمدينة ومركز الحسنة الابتدائية 56 مدرسة، وعدد الطلاب بها 3534، والمرحلة الإعدادية 16 مدرسة عدد الطلبة بها 1520، والمرحلة الثانوية 3 مدارس وهى مدرسة ثانوية، 2 مدرسة صناعية ومدرسة واحدة تجارية، وعدد الطلاب 700 طالب، وتم تجهيز الاستراحات بكافة المناطق وعددها 35 استراحة على مستوى الإدارة.

من جانبه انتهى فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء من توزيع شنط ومستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة بشمال سيناء.

وقالت حسناء الشريف، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، إن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الشريكة قام بتوزيع دفعة من الشنط ومستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وعلى أهالينا القادمين من الشيخ زويد ورفح بمقر قامتهم بالعريش.

وأضافت الشريف، أن الشنط ومستلزمات المدارس من أقلام وكراريس مقدمة من عدد من رجال الأعمال وأصحاب المكتبات وأهل الخير، وأعلنت جمعية حدوتة للتنمية بالعريش عن تجهيزها لتوزيع شنط مدرسية على عددا من الأطفال الأيتام.

وقال الإعلامى عادل رستم رئيس مجلس إدارة الجمعية إنه تم تجهيز نحو 100 شنطة تضم الكراريس والأقلام والأدوات المدرسية وكافة مستلزمات الدراسة للتلاميذ تم تجميعها من خلال حملة الجمعية وتبرعات رجال الأعمال وأهل الخير وبعض المواطنين جارى التجهيز لتوزيعها على الأطفال اليتامى فى حفل يقام بحضور عدد من القيادات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.



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