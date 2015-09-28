بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد مدارس دمنهور مع بداية العام الدراسى الجديد

قام منذ قليل الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بتفقد عدد من المدارس بمدينة دمنهور مع بداية العام الدراسى الجديد.

حيث قام بزيارة مدرسة السيدة زينب الابتدائية والملك فيصل الإعدادية، وحضر طابور الصباح يرافقه الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد حسن مغازى المستشار العسكرى للمحافظة، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور.

ووجه محافظ البحيرة بسرعة توزيع الكتب المدرسية لجميع الصفوف والمراحل الدراسية خلال أسبوع مؤكدا على ضرورة انتظام التلاميذ من أول يوم فى العام الدراسى وقيام مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة لحسن انتظام العملية التعليمية والاستماع لمطالب أولياء الأمور للعمل على حلها أولا بأول كما وجه بتكثيف أعمال النظافة والتشجير داخل وخارج المدارس.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتهاء مدارس المحافظة من تجهيزتها لاستقبال مليون و200 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية فى 18 إدارة تعليمية تضم 3708 مدارس.

وأشار إلى أنه قد تم إجراء الصيانة البسيطة لعدد 1121 مدرسة وجارى الانتهاء من 221 مدرسة أخرى تتم صيانتها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

كما تم تزويد 1690 فصلا فى 193 مدرسة بعدد جهاز كمبيوتر، داتا شو، كاميرا، سبورة ذكية لكل فصل لتطبيق البنية التكنولوجية بتلك المدارس كمرحلة أولى.

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