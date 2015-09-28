جامعة سوهاج تستقبل 35 ألف طالب اليوم.. و3 كليات تدخل الخدمة حديثا

أكد الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، فى تصريحات صحفية لليوم السابع، أن جامعة سوهاج تستقبل اليوم الاثنين 35 ألف طالب وطالبة فى بداية العام الدراسى الجديد.

وقال نور الدين، إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات وأعمال الصيانة الهندسية لكافة الكليات بإجمالى 15 كلية من بينها 3 كليات جديدة تدخل الخدمة هذا العام هى الألسن والحقوق والآثار، وأن الجامعة الجديدة تعمل بها 6 كليات من بينها كليات الهندسة والزراعة والتربية الرياضية والتربية الشعبة العامة.

وشدد على أن الجامعة ستتعامل بكل حسم مع الطالب الذى جاء إلى الجامعة ليقوم بعمليات تخريبية أو يتسبب فى تعطيل العمل والدراسة بها وسيتم فصله نهائياً، أما الطالب الذى جاء للعلم والتحصيل فنحن معه وأبوابنا مفتوحة له وأن إدارة الجامعة والعاملين يعملون فى منظومة واحدة هدفها إكساب الطلاب المهارات المختلفة التى تمكنهم من الانخراط فى سوق العمل، كما أن هدف الجامعة هو التعليم والبحث العلمى لخدمة المجتمع وليس هدفنا هو العمل الحزبى، مشيراً إلى أن الدولة تسخر كافة مواردها من أجل بناء جيل واع وصالح من الطلاب، من أجل النهوض ببلدنا العزيز.

وأوضح رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة لن تدخر وسعاً فى توفير جميع الإمكانات المادية والمعنوية المنوطة بتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها عن طريق رعاية الشباب بالكليات، حيث تم توزيع مبلغ مليون جنيه على كافة الكليات البالغ عددها 15 كلية، وذلك لصرفها على مختلف الأنشطة الطلابية وتم تفعيل دور صندوق التكافل الاجتماعى للطلاب غير القادرين من أول دراسى، وسيتم الانتهاء من أعمال التسكين للطلاب المدن الجامعية مع وضع كافة الأعمال من تغذية وإعاشة تحت رقابة صارمة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب.

أما بالنسبة للأمن الإدارى بالجامعة الجديدة والقديمة قال رئيس الجامعة إنه تم تزويدهم بأجهزة لاسلكى من أجل التواصل الدائم مع غرفة عمليات أمن الجامعة فى حالة حدوث أى تجاوزات، كما تم تزويد الكليات بالمقرين القديم والجديد بعدد من كاميرات المراقبة المتصلة بمكتب رئيس الجامعة ومسئول الأمن الإدارى مباشرة لرصد ومتابعة أى أمور من شأنها تعطيل سير العملية التعليمة على مستوى الجامعة.

وعلى جانب آخر حذر رئيس الجامعة جميع الطلاب من العمل الحزبى داخل أسوار الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة وضعت عدد من البرامج الخاصة بالتثقيف السياسى والتى سنقوم من خلالها بدعوه أساتذه كبار ومتخصصين فى المجال السياسى من أجل مشاركة الطلاب من خلال ورش عمل سيتم من خلالها تصحيح المفاهيم السياسية الخاطئة لدى الطلاب والالتقاء عن نقاط الهدف منها تطوير الخطاب السياسى والاستماع إلى أطروحات الشباب السياسية وتبنى الجاد منها، وأننا لن نفرض على الطلاب شخصية بعينها بل سوف نشاركهم معنا فى عملية اختيار تلك الشخصيات.

وفى نهاية التصريحات أورد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة عقدت لقاء مع اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وذلك من أجل وضع خطة أمنية لتأمين الجامعة من الخارج بالإضافة إلى تأمين حركة سير الطلاب على طريق الجامعة الجديد ووضع خدمات مرورية وأمنية على الطريق، بالإضافة إلى وضع نقطة ارتكاز أمنية بالقرب من مدخل الجامعة من أجل تأمين الطلاب ومنع مرور سيارات النقل ذات الارتفاع لحين حل مشكل أبراج الضغط العالى الموجودة بالطريق، كما تم الاتفاق مع إدارة المواقف على تسير خطوط سير للسيارات من مقر الجامعة الجديدة إلى الميادين بمدينة سوهاج لتسهيل حركة سير الطلاب وتأمين سلامتهم.