بالصور.. انتظام الدراسة بأسوان وشكوى من كثرة الفترات المسائية

انتظمت صباح اليوم، الاثنين، الدراسة فى 1249 مدرسة بدائرة المحافظة من بينها 12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة، فيما اشتكى أولياء الأمور من كثرة الفترات المسائية بالمدارس، نظراً لإخلاء بعض المدارس لدخولها ضمن خطة التطوير خلال هذا العام.

وأكد محمد حواتى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى تصريحات صحفية، أن مدارس أسوان استقبلت صباح اليوم، 355 ألف طالبًا وطالبة، فى أول يوم دراسى للعام الجديد 2015/2016.

وأَضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، دون التقيد بالمصروفات المدرسية، حسب توجيهات وزارة التربية والتعليم، حيث تسلمت مخازن المديرية نحو 80% من إجمالى الكتب الدراسية، والتى تم تسليمها فعليًا لمخازن المدارس.

- وزير التعليم عن تأخير طابور الصباح بمدرسة بالقليوبية: الكلام ده مينفعش

- بالصور.. وزير التعليم يتفقد مدارس قليوب ويحذر من استخدام العقاب المدنى

- وكيل وزارة تعليم القليوبية: 25% من كتب التعليم الفنى لم تصل حتى الآن

- وزير التعليم: تفعيل حصص التقوية والمجموعات الدراسية

- "تعليم" القليوبية تحذر المدارس من جمع أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى

- وزير التعليم يتفقد مدرسة بقليوب سقطت من خطة صيانة المدارس

>