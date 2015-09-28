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بالصور.. انتظام الدراسة بأسوان وشكوى من كثرة الفترات المسائية

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انتظمت صباح اليوم، الاثنين، الدراسة فى 1249 مدرسة بدائرة المحافظة من بينها 12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة، فيما اشتكى أولياء الأمور من كثرة الفترات المسائية بالمدارس، نظراً لإخلاء بعض المدارس لدخولها ضمن خطة التطوير خلال هذا العام.

وأكد محمد حواتى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى تصريحات صحفية، أن مدارس أسوان استقبلت صباح اليوم، 355 ألف طالبًا وطالبة، فى أول يوم دراسى للعام الجديد 2015/2016.

وأَضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، دون التقيد بالمصروفات المدرسية، حسب توجيهات وزارة التربية والتعليم، حيث تسلمت مخازن المديرية نحو 80% من إجمالى الكتب الدراسية، والتى تم تسليمها فعليًا لمخازن المدارس.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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