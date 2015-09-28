بالصور.. مدارس الغربية تستقبل الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد

استقبلت المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية صباح اليوم الاثنين، الطلاب فى جميع مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى فى أول أيام بداية العام الدراسى الجديد.

دخل الطلاب إلى المدارس فى السابعة صباحا وقامت إدارات المدارس بتنظيم طابور الصباح واصطفاف الطلاب والتلاميذ والتزامهم بالزى الرسمى، وقام الطلاب والتلاميذ بتحية العلم، وقامت إدارات المدارس بإلقاء كلمة على الطلاب للترحيب بهم فى بداية العام الدراسى الجديد وتنظيم صفوفهم والنداء على الطلاب الجدد فى الميكروفونات لتعريفهم بأماكن فصولهم حسب الترتيب الأبجدى للحروف.

فى الوقت الذى حرص فيه أولياء الأمور على اصطحاب أطفالهم إلى المدارس، وسط حالة من الفرحة ببداية العام الدراسى الجديد، وقام أولياء الأمور بإدخال الأطفال إلى فصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس حاملين حقائبهم الجديدة.

فيما رفضت إدارات المدارس بقاء أولياء الأمور إلى المدارس وفقا للقانون ولمنع التكدس داخل الفصول، وحتى يتثنى للمدرسين القيام بعملهم وتنظيم صفوف التلاميذ والطلاب.

وانتشرت الدوريات الأمنية فى محيط المدارس بالغربية لتأمينها، وتم نشر أفراد شرطة سريين فى محيط المدارس وتكثيف التواجد الأمنى فى محيط مدارس الفتيات لمنع المعاكسات والتحرشات والقبض على الخارجين عن القانون، إلى جانب تكثيف التواجد الأمنى خاصة مجمع المدارس الفنية بمدينة طنطا.

وأصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية توجيهاته إلى وكيل وزارة التربية والتعليم صلاح عزازى ومديرى الإدارات التعليمية العشر بعدم ربط الكتب بالمصروفات وضرورة تسليم الكتب للطلاب فى أول يوم دراسة دون تأخير ودون إلزام الطلاب بسداد المصروفات قبل استلام الكتب.

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