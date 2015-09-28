انتظام الدراسة داخل 888 مدرسة بمدن وقرى الأقصر

انتظم 244 ألف طالب وطالبة داخل 888 مدرسة ثانوية وإعدادية وابتدائية بقرى ومدن ومراكز محافظة الأقصر فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

وقام محافظ الأقصر، محمد بدر يرافقه، عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بجولة داخل عدد من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وصرح وكيل وزارة التربية التعليم بالأقصر، بأنه تم دخول 13 مدرسة جديدة للخدمة، بينما تمت صيانة 251 مدرسة منها صيانة بسيطة، بتكلفة بلغت مليونًا ونصف المليون جنيه، بجانب صيانة شاملة لعدد 100 مدرسة.

ومن جانبها استعدت الأجهزة الشرطية فى الأقصر لاستقبال العام الدراسى، بجولة موسعة للواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر والقيادات الأمنية فى محيط المدارس الكليات والمعاهد العليا بالمحافظة للاطمئنان على الاجراءات الأمنية، بالتزامن مع استعدادات بدء العام الدراسى الجديد، حيث شملت جولة مدير الأمن تفقد الإجراءات الشرطية لتأمين محيط عدد من المدارس كلية الفنون الجميلة وكلية السياحة والفنادق والمعهد العالى للسياحة والفنادق والمعهد العالى للهندسة ومعهد ترميم الآثار، بجانب وضع خطة عمل لشرطة مكافحة التحرش فى محيط المبانى الجامعية والمدارس الثانوية للفتيات بالمحافظة، وأكد مدير أمن الأقصر خلال الجولة على أن أى خروج على القانون أو محاولة لاستخدام العنف فى محيط الكليات والمعاهد العليا سيواجه بكل قوة.