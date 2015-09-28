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اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين في «خلية الظواهري»

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اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين في «خلية الظواهري» اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين في «خلية الظواهري»

الظواهري

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي الإثنين جلسة النطق بالحكم على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ” خلية الظواهري ” بعد إحالتها إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

ويحاكم في القضية 68 متهما على رأسهم محمد ربيع الظوهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة”.

ويواجه المتهمون اتهامات بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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