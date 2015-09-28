ماذا كشف نقيب الفنانين الأردنيين عن حقيقة إساءة الوسوف للأردنيين في حفله؟

ضجّت المواقع الإلكترونية الأردنية بخبر إساءة الفنان جورج وسوف للأردنيين في حفله الفني الذي أقيم مساء الجمعة 25 سبتمبر (أيلول) في فندق الرويال في العاصمة الأردنية عمان.

هذا الأمر أثار غضب بعض النواب الأردنيين وطالبوا النائب العام بمنعه من دخول الأردن مستقبلاً، والبعض الآخر اتخذ موقفاً أكثر تشدداً وطالبوا رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور بإقالة وزيرة الثقافة لانا مامكغ بحجة سماح وزارة الثقافة الأردنية بإقامة الحفل، ونفت الوزيرة مامكغ علاقة الوزارة بالحفل الذي تم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لكون الوزارة معنية فقط بالمهرجانات الرسمية الكبرى ولا علاقة لها من أي نوع بالحفلات الفنية الخاصة.

فكيف وما السبب في اتهام جورج وسوف بالإساءة للأردنيين الذين تابعوا الكثير من حفلاته في الأردن منذ ربع قرن وأكثر؟



هل قال الوسوف حقاً: دخلك على شو رافعين راسكم يا أردنيين؟

تناقلت معظم المواقع الأردنية خبر إساءة الوسوف للأردنيين بشكل جماعي وموحّد حيث نقلت قول الوسوف لحضور حفله : "دخلكم على شو رافعين روسكم يا أردنيين"، وبحسب المواقع فإن الوسوف تلفظ بهذا القول، بعدما رغب أحد الساهرين بالتقاط صورة مع الوسوف، لكن حر اس الوسوف منعوه، وبعد إصراره على التقاط صورة، سأله الوسوف من أنت؟، فأجابه: أنا سلطي، ليرد الوسوف يعني راسك حجر، ليقوم الشخص برفع يديه اعتراضاً على قول الوسوف الذي استفزه موقف المعجب، فقال له: "بكسر راسك، دخلك على شو رافعين روسكم يا أردنيين"، ووصفت المواقع الإخبارية الوسوف بأنه كان في حالة إعياء شديدة بسبب إفراطه بالشرب.

شركة stamp event تنفي شائعة إساءة الوسوف للشعب الاردني

ووصل "سيدتي نت" بيان الجهة المنظمة للحفل التي تنفي فيه إساءة الفنان جورج وسوف للشعب الأردني جملة وتفصيلاً وهذا نصه:

استهجنت شركة stamp event الجهة المُنظِمة لحفل الفنان جورج وسوف في فندق الرويال بالعاصمة الأردنية عمان الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام وتتضمن أن الوسوف قام بإطلاق عبارات تمسّ الشعب الأردني خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان في فندق الرويال يوم الجمعة 25-9-2015 .

ويأتي هذا التوضيح من قبل الشركة المُنظِمة للحفل بعدما سعت بعض المواقع الإخبارية إلى نشر معلومات مغلوطة ولا تمتّ للواقع بأي صلة حيث أن الوسوف لم يتلفظ بأي حرف فيه مساس بالشعب الأردني علماً بأن الحفل مسجل بالكامل من قبل محطات فضائية.

يشار أن الوسوف صعد إلى المسرح بعد أن قدمت سوبر ستار العرب ديانا كرزون وصلتها الغنائية حيث صعد عند الساعة الثانية عشرة والنصف. وقدم خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته التي أشعلت أجواء الحفل ليجد الوسوف نفسه أمام هذا التفاعل والنجاح الكبير مستمراً بتقديم أغنياته حتى الساعة الثانية والنصف في ليلة من أجمل ليالي الوسوف في العاصمة الأردنية عمان، وختم الوسوف هذا الحفل بإرسال القبلات للجمهور العربي الكبير الذي حضر هذا الحفل مودعاً لهم ومعلناً عن انتهاء الحفل ليغادر المسرح وسط صيحات المعجبين والمعجبات. فيما شهدت أروقة الفندق تجمهر هذا الجمهور لالتقاط صور تذكارية مع نجمهم الكبير.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بملاحقة كل مروجي الشائعات والمواقع التي ساهمت في انتشار هذا الخبر الكاذب أمام القضاء الأردني المنصف والعادل. فيما ستبرز الشركة وثائق أمام القضاء تدحض كافة الشائعات التي تم تناقلها.

وختمت شركة stamp event المُنظِمة للحفل: إننا نحظى في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة والأجهزة الأمنية كافة بالأمن والأمان وسنبقى رافعين رؤوسنا شاء من شاء وأبى من أبى،

وختاماً، نؤكد أن ثقتنا العالية بأن كافة أفراد المجتمع الأردني يمتلك الحكمة والاتزان والوعي الكافي وهو من أكثر الشعوب العربية تماسكاً في ظل القيادة الهاشمية وحامل لواءها الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم"، لتؤكد الشركة المُنظِمة لحفل جورج وسوف نفيها القاطع لكافة الأخبار التي روجت من قبل بعض المواقع الإخبارية.

آلاف التعليقات في مواقع التواصل الإجتماعي تدين الوسوف

وحصد الخبر أكبر قدر وكم من تفاعل القراء في المواقع الإلكترونية الأردنية ومواقع التواصل الإجتماعي التي طالبت بعدم إدخال الوسوف الأردن ووصفته بإبن ليل وسكير، ولا يسمح لأمثاله بالإساءة للأردنيين في عيد الأضحى المبارك التي تقع فيها أيام الحج والتشريق المباركة.

وطالبوا بحسن اختيار الفنان الذي يغني في الأردن بهذه الأيام المباركة.

واتفقت آراء المعلقين جميعاً على تصديق خبر إساءة الوسوف، وعدم الإقتناع بنفي الجهة المنظمة للخبر لمعرفة الجميع بأن طباع الوسوف ومزاجيته لا يمكن السيطرة عليها أو التنبؤ بها، ولا يوجد دخان بلا نار حسب أقوالهم.

هكذا خدع عمرو دياب الإعلام وMBC انسحبت من حفله

نقيب الفنانين الأردنيين ينفي

نقيب الفنانين الأردنيين ساري الأسعد لـ"سيدتي نت": لو كان هناك دليل يثبت إساءة جورج وسوف للأردن والأردنيين لاتخذنا موقفاً آخر مختلفاً منه

وأصدر نقيب الفنانين الأردنيين ساري الأسعد بياناً نفى فيه إساءة الفنان جورج وسوف للأردنيين قال فيه: "ما تم تداوله عن حدوث مشاجرة في حفل الفنان جورج وسوف مجرد إشاعات يروج لها بعض المنظمين للحفلات، ودعا الأسعد أصحاب الشائعات بأن يفكروا بمصلحة وسمعة البلد قبل إطلاق شائعتهم، مطالباً بأن يحيدوا البلد عن مثل هذه المواضيع وأن يدخلوا بتنافس حقيقي بينهم.

سعياً نحو الحقيقة اتصل "سيدتي نت" بنقيب الفنانين الأردنيين ساري الأسعد وسألته:

هل حضرت حفل جورج وسوف شخصياً؟

لا.

كيف أصدرت بيان نفي لخبر إساءة الوسوف للأردنيين بثقة كبيرة وضمنته الجهة المنظمة للحفل في بيانها الصحفي الذي وزعته على كافة وسائل الإعلام؟

لم أصدر بياني لوسائل الإعلام إلا بعد قيامي بإجراء تحرياتي الخاصة في اليوم التالي للحفل يوم 26 أيلول 2015 مع شهود عيان وعاملين في فندق الرويال تبين فيها عدم إساءة الوسوف للأردن والأردنيين كما قيل.

ما القصة إذن؟

ما حدث في الحفل مجرد ملاسنة وقعت بين شخص كان يحضر فتيات للتصوير مع الفنان جورج وسوف ووديع إبن جورج وسوف الذي دفعه حرصه على صحة والده جورج وسوف إلى الطلب من هذا الشخص التوقف عن إحضار معجبات للمسرح والتقاط الصور مع الفنان جورج وسوف، فرفض، واعترض ما جعل جورج وسوف يقول له: كل الحاضرين فوق راسي إلا أنت تحت كندرتي، أي أنه أساء لشخص واحد وليس للحاضرين جميعاً كما ادعت بعض المواقع الإلكترونية التي نشرت خبراً غير مؤكد من أحد على الإطلاق حول موقف آخر مع معجب سلطي أراد التقاط صورة معه فسأله الوسوف: من أين أنت؟ فأجابه: سلطي، فرد عليه الوسوف: راسك حجر،ولم يؤكد شهود العيان أو أحد لي أن الوسوف قال له فعلاً: دخلكم على شو رافعين راسكم يا أردنيين؟

وأخيراً ما هو بيانك على الواقعة التي أثارت جدلاً ساخناً وغضباً في الشارع الأردني ضد جورج وسوف؟

يجب علينا تهدئة الشارع الأردني،وعدم إثارة الناس بكلام غير مؤكد وغير موثق بفيديو،ما حدث مجرد مشكلة شخصية بين معجب وفنان في حفل أراد بعض المتعهدين استغلاله ضد بعضهم البعض، ولو كان هناك دليل يثبت إساءة جورج وسوف للأردن والأردنيين لاتخذنا موقفاً آخر مختلفاً منه في نقابة الفنانين الأردنيين. وجورج وسوف موجود لليوم في فندق الرويال ولم يسافر بعد.

وعلمت أنه في يوم الحفل بقي ساعتين في صالون الفندق يلتقط الصور مع معجبيه ومعجباته الذين كانوا معظمهم من عرب 48 القادمين من فلسطين المحتلة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي