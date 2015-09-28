نيابة العياط تطلب تحريات المباحث حول سيارة بها 50 كيلو بانجو

طلبت نيابة العياط تحريات المباحث حول واقعة إطلاق متهم النار على قوات الأمن بالجيزة وهروبه تاركا سيارة بها 50 كيلو من البانجو بالطريق الإقليمى على قرية البليدة، كما طلبت النيابة معلومات عن السيارة المتروكة ومعرفة هوية صاحبها وسرعة القبض على المتهم.

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ بالجيزة لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الإقليمى أعلى قرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط تلاحظ لهم توقف السيارة رقم 38748 ملاكى الفيوم على جانب الطريق، ولدى توجههم لفحصها بادرهم قائدها بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته وفر هارباً بالمنطقة الزراعية المتاخمة للمكان تاركاً السيارة، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 15 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جراما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم الهارب.